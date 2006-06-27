Коалиция выбрала способ голосования за спикера и премьера

Коалиция демократических сил инициирует “пакетное” избрание председателя Верховной Рады и премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам лидер СПУ Александр МОРОЗ на общем брифинге с лидерами двух других фракций, которые входят в коалицию.

«Принято решение об инициации “пакетного” способа голосования, то есть одним голосованием двух кандидатур», - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что коалиция на своем заседании подтвердила намерение выдвинуть лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины, а народного депутата из фракции “Наша Украина” Петра ПОРОШЕНКО – на должность председателя ВР.

А.МОРОЗ также сообщил, что голосование, скорее всего, состоится в четверг.

При этом лидер социалистов подчеркнул, что способ голосования за кандидатуры спикера и премьера находится исключительно в компетенции парламента.

Как сообщал УНИАН, “пакетное” голосование предусматривает открытый режим.

Против такого голосования выступает Партия регионов, которая требует избрания председателя Верховной Рады в рамках Регламента и Конституции, что предусматривает тайное голосование и исключает любое “пакетное” голосование.