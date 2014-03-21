МИД разработал предложения о введении визового режима с РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

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"МИД уже разработал предложения, не буду говорить какие, но думаю, что в ближайшие дни они будут утверждены на заседании правительства и будут обнародованы', - сказал директор Департамента информполитики МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, после того, как РФ осуществила аннексию Крыма, 19 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий сообщил, что Украина введет визовый режим с Россией.

Парубий отметил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил МИД проработать этот вопрос в кратчайшие сроки. По его словам, уже в течение нескольких часов должен быть внедрен въезд для граждан России на территорию Украины исключительно по заграничным паспортам.

20 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил мнение, что Украине не следует спешить ни с введением визового режима с Россией, ни с переходом к поездок в Российскую Федерацию по заграничным паспортам.