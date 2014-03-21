Освобожденных в Крыму заложников пытали, держали без пищи и морально издевались

Украине их вернули на блок-посту Чонгар Генического района. Среди активистов были те, кому понадобилась госпитализация.

Остальные весь день давали показания в херсонской милиции, и только к вечеру смогли поехать домой, передает ТСН.

Читайте такжеВ Крыму уволили командующего ВМС Украины и еще семерых активистов

Освобожденные ребята рассказали, что их четыре дня не кормили, а особенно им было трудно в первый день - целый день им не давать пить и даже не пускали в туалет и, кроме того, постоянно били.

Своих обидчиков автомайдановцы не видели, на головах у них были мешки, примотанные скотчем.

Сын Анатолия Гриценко Алексей рассказал, что в его карцере не было даже дощечки, чтобы он мог присесть. В самом же помещении было очень сыро и поэтому он пытался спать стоя.

Вместе с тем, 64-летний Анатолий Ковальский говорит, что его не били, но давили на него морально. Его постоянно унижали и каждые 10 минут заходил другой человек и допрашивал.

По его словам, захватчики хотели узнать, как активисты попали в Крым, они хотели сорвать незаконный референдум, и имеют ли они какие-то связи с крымскими татарами.

А вот на 20-летнем евромайдановце Максиме захватчики попытались оторваться. Парню досталось больше всех за то, что в интернете нашли его фото на Евромайдане.

По словам Максима, его били и стреляли по нему, а также пытались резать. На данный момент почти все освобожденные заложники возвращаются домой. Только двое из них до сих пор находятся в больнице и проходят курс реабилитации.