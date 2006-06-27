УНИАН определит индекс прозрачности власти

Власть должна быть демократичной, открытой и прозрачной.

Это – аксиома.

Но для реального претворения этой аксиомы в жизнь, по крайней мере, в Украине нам еще принадлежит сделать много существенных шагов.

При содействии Фонда развития украинских СМИ Посольства США в Украине агентство УНИАН начинает новый проект “УНИАН - прозрачная власть”.

Мы будем исследовать то, насколько отрытыми и прозрачными являются органы власти в Украине. Наши журналисты будут анализировать деятельность правительства, министерств и других ведомств с этой точки зрения: прозрачно ли принимаются важные решения, берется ли во внимание мнение общественности и специалистов, есть ли в ведомства обратная связь с общественностью, насколько активно используется потенциал неправительственных организаций.

Мы попробуем сопоставить и сравнить прозрачность разных ведомств в Украине, с тем, чтобы видеть, где решения принимаются демократически, взвешенно, а где – закрыто, келейно. Это будут делать эксперты – журналисты, политологи, социологи, экономисты. По итогам экспертных опросов мы определим индекс прозрачности разных ветвей и органов власти. Индекс будет обнародоваться ежемесячно, и мы будем видеть динамику процессов: становится более открытой наша власть, или нет.

Но также мы хотим, чтобы экспертами выступили все, кто желает выставить свою оценку власти. Это можно сделать на сайте агентства.

Ниже подаем анкету, которую вы можете заполнить и отослать нам. Подумайте, выставьте свои оценки власти и отошлите анкету. Ваше мнение обязательно будет учтено.

Адрес для отправления заполненной анкеты: molena@unian.net.

Если мы сами не сделаем эту власть открытой и прозрачной, никто за нас этого не сделает.

Анкету можно закачать здесь