Россия берет курс на изменения во внешней политике

Президент РФ Владимир ПУТИН провел во вторник в МИДе совещание с российскими послами, где сделал ряд заявлений относительно внешнеполитического курса России.

Так, РФ и США, по мнению российского лидера необходимо «многое менять в отношении друг к другу". "И чтобы перемены носили положительный характер политикам обеих стран необходимо как аксиому усвоить: партнерство между такими мировыми державами как Россия и США, может строиться исключительно на условиях равноправия и взаимного уважения", - заявил он.

Россия предлагает американским партнерам запустить переговорный процесс по замене Договора о СНВ, Россию беспокоит "фактический застой в области разоружения", цитирует российского лидера News.ru. "За такое положение дел Россия ответственности не несет - мы выступаем за возобновление диалога по важнейшим разоруженческим вопросам и, в первую очередь, предлагаем нашим американским партнерам запустить переговорный процесс по замене Договора о СНВ, срок действия которого истекает в 2009 году", - отметил В. Путин.

По его мнению, "надо в полной мере отдавать себе отчет, что конфликтный потенциал в мире - несмотря на все предпринимаемые усилия - продолжает возрастать". "После разрушения биполярного порядка сохраняется большой элемент непредсказуемости в глобальном развитии. Возможно именно отсюда не утихают разговоры о неизбежном конфликте цивилизаций с перспективой длительной конфронтации, аналогичной периоду "холодной войны", - сказал он. "Мы подошли к моменту, когда происходит модернизация всей архитектуры глобальной безопасности… Если позволить инерции прежних подходов, то мир будет вновь обречен на бесплодное противостояние. Нужно переломить эти опасные тенденции", - подчеркнул В.ПУТИН.

В отношениях с СНГ необходимо перейти на принципы мировой экономики и торговли, говорит российский лидер: "Считаю, что назрел переход на принципы, принятые в мировой экономике и торговле, и основанные на трезвом расчете. Такой подход послужит оздоровлению наших многоплановых связей с партнерами по СНГ". "Мы не ставим под сомнение право стран СНГ самостоятельно действовать и внутри страны, и на международной арене, - подчеркнул ПУТИН. - Но это значит, что и мы имеем право на выбор собственного пути". "Мы видим пример ряда стран Содружества, где попытки искать покровителей издалека, игнорировать веками складывающиеся связи, оборачиваются угрозой появления несамостоятельных слабых государств. Поэтому наши ответы основываются на учете реальных устремлений народов, живущих в странах СНГ. А это равноправное сотрудничество и добрососедство", сказал В.ПУТИН.

Также Путин отверг обвинения в адрес России в неоимперских амбициях и энергетическом шантаже: "Мы не делим страны мира на те, с кем будем сотрудничать, и те, кому будем противостоять. Наши конкуренты, например, на экономических рынках, это одновременно и наши ключевые партнеры в решении важнейших международных проблем. Но не все были готовы к тому, что Россия так быстро окрепнет".

России "трудно понять, почему естественные и прозрачные решения о переводе расчетов с некоторыми нашими соседями на рыночную основу вызывает порой экзальтированную реакцию", заявил ПУТИН. "Наверное, это решение можно и нужно было заблаговременно разъяснять", - полагает он. "Сейчас мы это делаем, - подчеркнул ПУТИН. - Однако ни от одного партнера не довелось услышать сомнения в экономической оправданности действий России".

"С современной Россией выгоднее дружить и надежно сотрудничать", - добавил президент РФ. Однако, по мнению Путина, на Россию смотрят "иногда через призму предрассудков прошлого и видят в сильной и возрождающейся стране угрозу". "Некоторые готовы обвинить нас чуть ли не в возрождении "неоимперских амбиций" или, как мы недавно слышали, придуманном "энергетическом шантаже". Мы предлагаем другой путь: оценивать внешнюю политику на основах принципов международного права и единых, универсальных стандартов", - указал Путин.

"Принципы урегулирования (региональных конфликтов) должны быть универсальными и опираться на международное право, на уважение интересов всех затронутых в конфликте народов", - сказал Владимир Путин. По его словам, необходимость вовлечения в диалог, а не изоляции тех или иных государств "в полной мере" относится и к урегулированию региональных конфликтов - будь то в Косово или на Кипре, в Закавказье или Приднестровье.

Путин отметил, что на пространстве СНГ Россия"непосредственно участвует в урегулировании ряда конфликтов". "И хотел бы подчеркнуть, что мы и впредь будем выполнять свою миротворческую миссию - несмотря на откровенные провокации, с которыми мы так часто сталкиваемся".

Справка УНИАН: Российско-американский Договор СНВ-1, вступивший в силу 5 декабря 1994 года, предписывает сторонам сократить количество носителей стратегических вооружений, в том числе межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, МБР на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, до уровня не более 1600 единиц. На них должно быть не более 6 тысяч ядерных боезарядов. Предусмотрен также механизм проверки соблюдения Договора с помощью взаимных инспекций объектов, на которых хранятся или уничтожаются стратегические вооружения. США оказывают помощь России в ликвидации вооружений, подпадающие под сокращение в соответствии с этим соглашением. Для этого они ежегодно выделяют на программу Нанна-Лугара по линии Пентагона примерно 450 млн долларов.

В справке, подготовленной недавно госдепартаментом США по поводу выполнения сторонами обязательств по Договору СНВ-1, отмечается, что Вашингтон и Москва продолжают сокращать свои ядерные арсеналы. В 2002 году Россия и США заключили в Москве Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов, который ограничивает количество оперативно развернутых ядерных боезарядов у каждой из сторон до 1700-2200 единиц. Этих уровней они должны достичь к декабрю 2012 года. При этом они оставляют за собой право иметь тот состав и структуру стратегических наступательных вооружений, которые сочтут необходимыми. Боеголовки, хранящиеся на складах, также учету не подлежат. Московский Договор о СНП рассматривается как логическое продолжение Договора СНВ-1.