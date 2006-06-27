Мороз подтвердил, что с Порошенко не все так просто

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ подтвердил, что СПУ еще окончательно не определялась относительно голосования за кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам лидер СПУ Александр МОРОЗ на совместном брифинге с лидерами двух других фракций, которые входят в коалицию.

«Относительно председателя ВР, я думаю, что будет все в порядке, может, «Наша Украина» выдвинет другую кандидатуру, и мы отдадим больше 30 голосов. А, может, будет какая-то другая процедура, нельзя сейчас забегать вперед, в четверг будет понятно, что мы можем в сессионном зале», - сказал А.МОРОЗ, отвечая на вопрос, готова ли вся фракция СПУ поддержать кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность спикера парламента.

Лидер СПУ также уклонился от ответа на вопрос, сколько членов фракции СПУ сегодня готовы проголосовать за кандидатуру П.ПОРОШЕНКО. Он лишь выразил убеждение в том, что он готов реализовать решение фракции, когда это решение будет принято.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании фракции “Наша Украина” было принято решение выдвинуть на должность председателя Верховной Рады кандидатуру П.ПОРОШЕНКО.