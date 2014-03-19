На военном корабле "Тернополь" в Крыму готовятся к штурму

На корвете "Тернополь", который находится возле Севастопольской бухты, на 15 причале, готовятся к штурму.

Об этом "Украинской правде" сообщил мичман корабля со ссылкой на свое руководство.

По его словам, от Черноморского флота поступил ультиматум - сдаться до вечера или будут штурмовать.

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Как известно, 18 марта президент России Владимир Путин подписал с самопровозглашенными представителями "власти" Крыма "соглашение" о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ.

В тот же день, несмотря на договоренность о перемирии, российские военные убили украинского офицера и еще двоих ранили.

После этого Минобороны Украины разрешило военным в Криму применять оружие.