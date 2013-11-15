Корвет "Тернополь" возвращается в Украину после антитеррористической операции НАТО

Экипаж украинского военного корабля осуществлял практические действия по мониторингу гражданского судоходства.

По предварительным данным, «Тернополь» во время похода прошел более 4,5 тысячи морских миль. Находясь в оперативном подчинении НАТО, корабль во время патрулирования опросил более 75 надводных кораблей, посетил базы Суда (Крит, Греция) и Акзас-Карагач (Турецкая Республика).

Как сообщалось, противолодочный корвет «Тернополь» отправился из Севастополя в Средиземное море 8 октября.

Сегодня, 15 ноября, «Тернополь» проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор. Предварительно известно, что в Севастополе корабль будут встречать во второй половине субботы.

Справка. Практическая фаза антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» в Средиземном море началась 6 октября 2001. Цель операции – предотвращение незаконного перемещения оружия, наркотиков, предупреждение террористических актов, торговли людьми и контроля судоходства. Именно противолодочный корвет «Тернополь» был первым кораблем украинского флота, который в 2007 году присоединился к операции «Активные усилия». Последний раз «Тернополь» выполнял подобное задание в Средиземном море в конце 2010 года. Кроме «Тернополя» в этой операции в свое время также участвовали фрегат «Гетман Сагайдачный» и корвет «Луцк».