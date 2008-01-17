Ющенко порадовало, что Рада активизировалась и сигналит

14:47, 17 января 2008
Политика
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Президент рассчитывает на поддержку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует решение Верховной Рады продлить свою сессию на одну неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Ян БЕРНАЗЮК сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины.

По словам Я.БЕРНАЗЮКА, Президент расценивает этот шаг как позитивный сигнал со стороны парламента.

Также позитивом он назвал то, что парламент принял уже два закона в целом, а один в первом чтении, определенные Президентом как безотлагательные.

«Это является хорошим сигналом, что Верховная Рада делает свою деятельность более-менее активной. Президент рассчитывает на дальнейшую поддержку его инициатив», - сказал Я.БЕРНАЗЮК, напомнив, что на сегодня в парламенте зарегистрированы уже 37 законопроектов.

Как сообщал УНИАН, 15 января Верховная Рада Украины VІ созыва приняла постановление, которым продлила на неделю проведение первой сессии – до 25 января.

 

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