Ющенко порадовало, что Рада активизировалась и сигналит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует решение Верховной Рады продлить свою сессию на одну неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Ян БЕРНАЗЮК сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины.

По словам Я.БЕРНАЗЮКА, Президент расценивает этот шаг как позитивный сигнал со стороны парламента.

Также позитивом он назвал то, что парламент принял уже два закона в целом, а один в первом чтении, определенные Президентом как безотлагательные.

«Это является хорошим сигналом, что Верховная Рада делает свою деятельность более-менее активной. Президент рассчитывает на дальнейшую поддержку его инициатив», - сказал Я.БЕРНАЗЮК, напомнив, что на сегодня в парламенте зарегистрированы уже 37 законопроектов.

Как сообщал УНИАН, 15 января Верховная Рада Украины VІ созыва приняла постановление, которым продлила на неделю проведение первой сессии – до 25 января.