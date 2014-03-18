Оккупанты требуют от солдат зенитно-ракетного полка в Евпатории сложить оружие - журналист

"К командиру части прибыли переговорщики - помощник Аксенова Жеребцов, а также некто в военной форме без опознавательных знаков, представившийся "майором Сережей", и отрекомендовавшийся "специалистом по штурмам", - сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.