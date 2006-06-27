Литвин льет воду на мельницу Януковича

Председатель Верховной Рады предыдущего созыва Владимир ЛИТВИН считает правильными действия Партии регионов, которая требует избирать спикера не пакетным голосованием, а по существующим процедурам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя заявление Партии регионов о том, что фракция Партии регионов готова блокировать работу ВР вплоть до роспуска парламента.

«Очевидно, мотив тактики, которую избрала Партия регионов, простой, она требует придерживаться регламента при рассмотрении кадровых вопросов. Я думаю, поскольку это главное требование, то соблюдение регламента снимет все основания для блокирования», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также считает нереальным роспуск Верховной Рады. «Во-первых, на это никто не пойдет, в том числе на это не пойдет и Партия регионов», - отметил он.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что для того, чтобы иметь основания для роспуска Верховной Рады, нужно, чтобы на протяжении месяца ВР не собралась на пленарное заседание.

Он также отметил, что прежняя оппозиция, а нынешняя властная коалиция, научили, как нужно действовать, и всегда, когда блокировалась трибуна, нарушался регламент.

В.ЛИТВИН также считает, что если есть доверие между членами коалиции, если они подписали соглашение, то, очевидно, что нужно демонстрировать открытость, демократичность и уважение к законам и регламенту в таких организационных вопросах.

Он отметил, что если сейчас нет доверия, а это главная проблема, которая побуждает к пакетному голосованию, то что можно уже говорить о практической работе.

Как сообщал УНИАН, 26 июня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что пока не решен вопрос, будут ли голосоваться кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. По ее словам, это решение будет приниматься в четверг, 29 июня.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что большинство хотело бы, чтобы голосование по кандидатуре на должность председателя парламента происходило не в тайном, а в открытом режиме.

В то же время Партия регионов требует избрания председателя Верховной Рады в рамках Регламента и Конституции, которые предусматривают тайное голосование и исключают какое-либо пакетное голосование

Сегодня перед началом пленарного заседания депутаты фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента. Заседание ВР так и не началось.

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, и готова к роспуску парламента.