Социалисты могут не поддержать кандидатуру Порошенка

Социалисты могут не поддержать кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщил участник общего собрания парламентского большинства, который пожелал остаться неназванным.

В частности, по словам собеседника агентства, в рамках обсуждения вопроса относительно кандидатур премьер-министра и спикера слово взял лидер СПУ Александр МОРОЗ, который сказал, что не может дать стопроцентной гарантии, что социалисты поддержат П.ПОРОШЕНКО.

В то же время официально проверить эту информацию пока еще невозможно, поскольку фракция социалистов в полном составе находится на собрании.

Как сообщал УНИАН, согласно распределению должностей между участниками коалиции, должность председателя ВР отходит “Нашей Украине”.

Сегодня на заседании фракции “Наша Украина” было принято решение выдвигать на должность председателя Верховной Рады кандидатуру П.ПОРОШЕНКО.