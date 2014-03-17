СМИ: Путин и Константинов во вторник подпишут соглашение о присоединении Крыма к РФ

Об этом утверждают источники "Газети.Ru".

Соответствующий документ будет завизирован и относительно Севастополя самопровозглашенным мэром Александром Чалым. Подписание состоится в рамках экстренного послания президента Федеральному собранию.

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В рамках послания Владимиром Путиным и главой Госсовета Крыма Владимиром Константиновым будет подписано межгосударственное соглашение о присоединении республики к России. Состоится также подписание соглашения о вхождении в состав РФ Севастополя в качестве отдельного субъекта Федерации.

Как именно будет выглядеть процедура, источники «Газеты.Ru» во мнениях разошлись. По утверждению одних, завизируют два отдельных межгосударственных соглашения – с Крымом и Севастополем. По мнению других, может быть подписан некий единый документ. Но в любом случае подписание станет продолжением официально запущенного процесса вступления Крыма и Севастополя в состав РФ.

Так, после подписания соглашения с Крымом и Севастополем президент должен направить документ в Конституционный суд – для проверки на предмет соответствия Основному закону страны. Судя по всему, КС с вердиктом придется поторопиться – уже на 21 марта запланирована ратификация соглашения в Думе. Одновременно парламентарии должны будут утвердить конституционный закон о принятии новых субъектов в состав РФ.

После этого оба документа пройдут через Совет Федерации. Сенаторы могут собраться на заседание уже на этой неделе, скорее всего, в субботу, утверждает источник, близкий к Кремлю.

Затем предстоит последний этап – ратифицированный договор и принятый закон о новых субъектах подпишет президент. С этого момента в составе России официально появятся два новых региона: Республика Крым и город федерального значения Севастополь.