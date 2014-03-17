США ввели санкции против Януковича, Медведчука и Константинова
16:28, 17 марта 2014Политика
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Фигурантам списка будет запрещен въезда в США, их активы и собственность будут блокированы.
США ввели санкции против Януковича, Медведчука и Константинова
/ zr.ru
В списке фигурируют экс-президент Виктор Янукович, экс-глава администрации президента Виктор Медведчук спикер распущенного Радой парламента Крыма Владимир Константинов и незаконно назначенный премьер-министр Сергей Аксенов, сообщает Белый дом.
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