США ввели санкции против Януковича, Медведчука и Константинова

Фигурантам списка будет запрещен въезда в США, их активы и собственность будут блокированы.

В списке фигурируют экс-президент Виктор Янукович, экс-глава администрации президента Виктор Медведчук спикер распущенного Радой парламента Крыма Владимир Константинов и незаконно назначенный премьер-министр Сергей Аксенов, сообщает Белый дом.

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