Кличко: Теперь Крыму угрожают гуманитарная катастрофа и этнические чистки

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал лидер партии “УДАР” Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве.

“Крым сегодня поставлен на грань гуманитарной катастрофы... Существует также риск этнических чисток, под угрозой - крымские татары, украинцы и все патриоты Украины”, - сказал Кличко.

Именно поэтому, по его словам, его политическая сила предлагает принять закон о временно оккупированных территориях.

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По словам Кличко, в этом законе нужно предусмотреть механизмы разрешения проблем, которые беспокоят обычных крымчан. В том числе, относительно их временного расселения на материковой части Украины, а также гарантирование права собственности после возвращения территории Крыма.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина не собирается бросать на произвол судьбы своих граждан в Крыму и будет продолжать поставлять воду, газ и электроэнергию, а также будет перечислять все социальные выплаты.

Он отметил, что Крым был и остается территорией Украины, а референдум, фальсифицированный неизвестно кем, не будет признан легитимным ни в Украине, ни за ее пределами.