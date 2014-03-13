Журналисты опубликовали карту оккупированного Россией Крыма

Обновленную версию карты захваченного российскими войсками Крыму создали журналисты ТСН.

В Инкермане российские военные и местные "самооборона" заблокировали все въезды на территорию базы хранения вооружений. Из-за перекрытых дорог на территорию объекта не могут доставить еду для солдат.

В Бахчисарае на территорию автобатальйона вторглись два десятка российских военных и требуют от украинских военнослужащих перейти на их сторону или оставить часть.

В Джанкое на территории аэродрома российские войска развернули медицинский пункт.

На выходе из бухты Донузлав в Крыму русские затопили еще один, уже четвертый по счету, корабль.

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С нарушением государственной границы в Севастополь зашли большие десантные корабли балтийского флота "Калининград" и "Минск", а также большой десантный корабль северного флота "Оленегорский горняк".

Российские военные обустраивают укрепления вдоль всего северного побережья Крыма, и кое-где уже действуют на материковой части Украины, в частности, вблизи поселка Чонгар минируют поля.

На полуострове заблокированы и выведены из строя 40 пограничных украинских объектов, захвачены 20 сооружений государственной инфраструктуры. В осаде находятся 37 воинских частей, 4 - захвачены оккупантами.

В целом, по данным отечественного МИД, в Украине сейчас находится почти 19 тысяч российских военных. На Крымский полуостров подтягивают и тяжелую артиллерию. Среди прочего, из Чечни перебрасывают системы залпового огня "Град".