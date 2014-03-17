Признания так называемого референдума в Крыму нет и не будет - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Яценюка, "Крым - это территория Украинского государства. Там находятся наши граждане. Никакого признания так называемого референдума нет и не будет. И Россия пока не понимает вместе с автономией, в какой кризис они зашли".

Он также подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Россией, "но они не могут проходить под дулами российских автоматов".

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн. 233 тыс. чел., или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

Также 16 марта в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление и.о. Президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова относительно конституционности постановления Верховной Рады Крыма „О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя“ от 11 марта № 1727-6/14.

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Как сообщается, 11 марта парламент Крыма принял «Декларацию о независимости Автономной республики и Севастополя».

В декларации три пункта:

в случае, если в результате прямого волеизъявления народов Крыма 16 марта будет принято решение о входе Крыма, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления;

Республика Крым будет демократическим, светским и многонациональным государством, которое обязуется поддерживать мир, междунациональное и межконфессиональное согласие на своей территории;

Республика Крым как независимое и суверенное государство в случае соответствующих результатов референдума обратится к РФ с предложением о включении Республики Крым на основании соответствующего межгосударственного договора в состав РФ как нового субъекта федерации. Декларацию также поддержал городской совет Севастополя, утверждает ВР Крыма.