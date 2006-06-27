Регионы заблокировали в парламенте и ложу прессы

Фракция Партии регионов блокирует в Верховной Раде не только президиум, трибуну, правительственную ложу, но и ложу прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, трое депутатов от фракции Партии регионов в 16.00 заблокировали ложу прессы.

Они пропускают в ложу журналистов, но заявили, что не будут пропускать народных депутатов из других фракций, чтобы те не смогли из ложи прессы провести сессионное заседание парламентского большинства.

Также народные депутаты из фракции Партии регионов блокируют гостевую ложу, а также находятся в секторе системы «Рада».

На данное время в сессионном зале отсутствуют в полном составе фракции «Наша Украина», БЮТ и СПУ. В сессионном зале есть лишь несколько народных депутатов Украины из фракции КПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед началом пленарного заседания депутаты фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента.

"Регионалы" заявили, что не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте, а также намерением своих политических оппонентов включить в повестку дня заседания вопрос об избрании отсутствующих членов Конституционного Суда.

Кроме того, Партия регионов требует избирать председателя Верховной Рады путем тайного голосования и против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также “регионалы” настаивают на прекращении незаконного совмещения должностных обязанностей с депутатскими полномочиями.

Собрание депутатов большинства, назначенное на 16.00, решили провести в конференц-зале под куполом ВР.