Янукович забрал свои деньги со счетов в украинских банках

Об этом в интервью Украинской правде сказал первый вице-премьер Виталий Ярема.

"Сегодня приходит оперативная информация, что 21 и даже 22 февраля в некоторых банках хранились по миллиарду долларов, которые принадлежали Януковичу и его сторонникам. Сегодня этих средств нет", - отметил Ярема.

"Мы сделали много ошибок или неоперативно сработали и дали этим негодяям возможность убежать из Украины. Одни говорят, что на корабле, другие - что на самолете", - добавил он.

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В здании правительства Ярема занял кабинет, где раньше работал первый вице-премьер Сергей Арбузов. В соседнем кабинете, по словам Яремы, было обнаружено оружие.

"Было найдено одну из винтовок в соседнем кабинете, но она была без дула.Стреляли ли из нее, мы не знаем, потому что ствол отсутствует. Но мы во время расследования нашли много мест в Кабинете министров и Национальном банке, откуда велся огонь".

Ярема призвал общественность дать второй шанс представителям новой власти, которые ранее успели себя дискредитировать на государственной службе.

"...Оценивают по результатам деятельности этого человека до 2010 года, когда он был на какой-то должности. Но, возможно, человек поменялся! Давайте дадим ему шанс. Если человек пришел дальше обогащаться, это мгновенно станет ясно", - добавил он.

Он сообщил о своей встрече с вновь назначенными руководителями таможни и налоговой. "Как будет работать налоговая, как будут действовать эти валютные конвертационные "площадки", как будет действовать спиртовая промышленность. Я их позвал к себе и сказал, что если ничего не изменится, мы станем врагами", - предупредил Ярема.