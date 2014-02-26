Состояние семьи Януковича достигает сейчас 12 млрд долларов - Аслунд

Данный вариант предложил известный экономист и бывший советник украинского правительства Андерс Аслунд в статье, опубликованной газетой Financial Times, пишет ИТАР-ТАСС.

"Киеву необходимо энергичное международное содействие в поисках и конфискации похищенных фондов. Они способны существенно улучшить финансовое положение Украины", - считает Аслунд.

Он приводит данные, согласно которым личное состояние семьи Януковича достигает сейчас $12 млрд.

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Как сообщалось ранее, за январь-декабрь 2013 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 13,31% и составил 584,114 млрд гривен, или $73,078 млрд. На 31 декабря 2013 года внешний долг составил 300,025 млрд гривен ($37,536 млрд - 51,36% от общей суммы государственного долга), внутренний долг - 284 млрд гривен ($35,5 млрд, или 48,64%).