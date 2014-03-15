ФСБ на российской границе требует у украинцев показать деньги

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Госпогранслужба обращает внимание граждан Украины, которые намерены пересечь украинско-российскую границу, на то, что органами пограничного контроля Пограничной службы ФСБ Российской Федерации, начиная с утра 15 марта обращается особое внимание на обязательность подтверждения иностранными гражданами и лицами без гражданства наличия средств для проживания на территории Российской Федерации и выезда из Российской Федерации или предъявлении гарантии предоставления таких средств.

Согласно соответствующим Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2003 г. N 241 подтверждением наличия средств для проживания и выезда или гарантией их предоставления является:

Читайте такжеГоспогранслужба продолжает ужесточать меры на границе с Россиейа) гарантийное письмо, стороны приглашающей стороны, оформленное в установленном порядке;

б) приглашение иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, оформленное в установленном порядке Федеральной миграционной службой Российской Федерации или его территориальными органами, Министерством иностранных дел Российской Федерации или его представительствами на территории Российской Федерации;

в) оформленный надлежащим образом договор о туристической поездке иностранного гражданина или лица без гражданства в Российскую Федерацию и документ, подтверждающий их прием российской туристической организацией, зарегистрированной в установленном порядке;

г) действительные для выезда из Российской Федерации проездные билеты или документ, подтверждающий гарантию их приобретения в пункте пересадки на территории Российской Федерации в случае транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

Подтверждения иностранным гражданином или лицом без гражданства наличия средств для проживания и выезда или предъявления гарантии их предоставления не требуется в случае:

а) следования в служебную командировку в иностранное представительство, консульское учреждение, международную организацию, ее представительство или подразделение, аккредитованные в Российской Федерации, или в других целях, предусмотренных служебной командировкой;

б) официальных визитов в Российской Федерации;

в) следования в Российскую Федерацию члена семьи иностранного гражданина, работающего в Российской Федерации, для совместного проживания;

г) следования в Российскую Федерацию лица, признанного в Российской Федерации беженцем.

При этом информации о том, какая сумма считает достаточным при ее предъявлении в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в указанном Положении не содержится.

По данным Госпогранслужбы Украины, отсутствие подтверждение наличия средств для проживания и выезда, а также полиса медицинского страхования уже послужила основанием для отказа в пересечении государственной границы Российской Федерации 184 гражданам Украины.