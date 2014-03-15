В Киеве школьник назвал Путина лжецом и вернул ему подаренные когда-то часы

Также он сказал, что возвращает ему подаренные десять лет назад наручные президентские часы, сообщает ТСН со ссылкой на Russian Crisis Media Center.

В 2004 году Путин посетил Киев по случаю 60-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Тогда же он ответил перед телекамерами на немало вопросов украинцев, которые они задавали через интернет. Собрали около 50 тысяч вопросов. Среди них был и вопрос 6-летнего Андрея.

Читайте такжеВ Москве тысячи россиян протестуют против ввода войск в УкраинуПарень спросил у президента РФ, о чем тот мечтает. Путин ответил мальчику, что мечтает, чтобы "все были счастливы и жили в мире", утверждает школьник. За этот вопрос Сенько и получил подарок от Путина. Сразу он не смог носить часы, поскольку они были ему велики. Поэтому на семейном собрании было решено, что Андрей оденет их, когда ему исполнится 16.

Парень отпраздновал 16-летие месяц назад, но теперь, десятилетие спустя, Андрей решил вернуть часы.

"Вы мне солгали. Хотя бы потому я вынужден вернуть вам ваш подарок. Если бы у меня была возможность встретиться с вами лично, я бы сказал вам в глаза - Владимир Владимирович, вы - лжец", - сказал Сенько.

Школьник сказал, что с детства воспитывался в любви к своей родине - Украине, и сейчас готов защищать мир на своей земле.