«Правый сектор» отрицает использование оружия во время конфликта в Харькове

Об этом на пресс-конференции в субботу заявил журналистам член политсовета "Правого сектора" Олег Однороженко.

«С нашей стороны оружие не использовалось. Это наше помещение. Эта агрессия ничем не была спровоцирована. Во время нападения велась обычная, штатная работа, что показывает количество сотрудников - около 40 человек. Потому что настоящая численность (организации в Харькове - УНИАН) гораздо больше. Если бы мы планировали какие-то акции именно на это время, однозначно людей было бы гораздо больше», - заявил Однороженко.Читайте такжеВ Харькове угрозы жизни раненых во время событий возле «Просвиты» нет - врач

Также, по его словам, члены «Правого сектора» не применяли огнестрельное оружие, потому что его у них не было, в отличии от нападающих.

«Нападение начали сначала небольшие группы, где-то 200-300 людей. Но после к ним присоединились новые силы, и общее количество нападающих достигло тысячи, по разным оценкам внешних наблюдателей, и тех парней, которые находились в помещении. … Использовалось огнестрельное оружие, зафиксировано несколько десятков автоматов Калашникова, снайперские винтовки, шумовые гранаты, боевые гранаты и другое», - сообщил Однороженко, добавив, что нападение длилось около пяти часов, и несколько атак защитниками офиса были отбиты.

Также Однороженко отметил, что больше всего «Правый сектор» возмущает поведение милиции в этой ситуации, которая сначала бездействовала, а позже арестовала защитников офисов.Читайте такжеВ Харькове пророссийские молодчики громили офис "Просвиты". Два человека погибли

«Защитникам Рымарской выдвинули ультиматум, что они должны покинуть помещение. … Было отмечено, если «Патриот Украины» не покинет офис, то милиция начнет собственный штурм. Были тяжелые переговоры. Пребывал мэр Харькова, губернатор области. Договоренности были нарушены правоохранительными органами. Было договорено, что защитники Рымарской выйдут из помещения и им дадут возможности отойти, вместо этого, когда люди вышли без средств защиты - большую часть задержали», - сказал он.

Также Однороженко прокомментировал информацию про двоих убитых во время перестрелки. По его словам, они были убиты не на улице Рымарской.

«Насколько мы можем судить, они были убиты далеко от помещения на ул. Рымарской, 18, на другой улице. Поэтому у нас есть обоснованное подозрение, что это сделали сами же нападавшие, в частности, из «Оплота», который отметился и в Киеве, многочисленными провокациями. По нашим подозрениям, это могло произойти в Харькове, чтобы по украинским каналам показывали, что в Харькове твориться беспорядок и ситуация не контролируется украинской властью», - сообщил он.

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В свою очередь руководитель пресс-службы Социал-Национальной ассамблеи (Правый сектор) Игорь Мосийчук сообщил, что «Правый сектор» был готов к нападению, однако не раньше завтрашнего дня, 16 марта.

«Мы надеялись, что нам удастся подтянуть силы с Киева. Мы ожидали противостояние 16 марта, когда в Харькове пройдет так называемый народный референдум про сотрудничество с Российской Федерацией и выборы народного губернатора», - сказал Мосийчук.

По его словам, на данный момент есть информация, что МВД пообещало отпустить активистов «Правого сектора», задержанных во время перестрелки в Харькове, до 18:00 сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате конфликта возле офиса «Просвиты», который произошел этой ночью, погибли два человека, еще пять - получили ранение. Вместе с тем врачи заверили, что угрозы жизни раненых на данный момент нет.

По официальным данным, милиция задержала около 40 человек, которые принимали участие в столкновениях в Харькове.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что все выстрелы были сделаны из помещений, которые расположены в здании на Рымарской, а не с улицы. По его словам, сейчас устанавливаются личности задержанных, и в ближайшее время будет избрана мера пресечения для них.