ГПУ проверит причастность экс-руководства Минобороны и Генштаба ВСУ к снижению боевой готовности войск

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Основанием для проведения проверки послужило обнародование в средствах массовой информации сведений о принятии бывшим руководством и другими должностными лицами оборонного ведомства управленческих решений, в результате которых снижена боевая готовность воинских частей Вооруженных сил Украины. В отдельных случаях длительное неприятие соответствующих решений привело к значительным трудностям в исполнение подразделениями задач по назначению», - говорится в сообщении.Читайте такжеТурчинов обещает обеспечить украинскую армию, не смотря на экономические трудности

Генпрокуратура также сообщила, что во время полной и всесторонней проверки по вышеуказанным фактам будут изучены соответствующие документы и материалы, получены объяснения от должностных лиц структур. По результатам проверки будет принято решение и применены соответствующие меры реагирования.