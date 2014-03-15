Депутаты освободили Курдиновича с должности председателя Госкомтелерадио
14:01, 15 марта 2014Политика
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Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Александра Курдиновича с должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины».
За данное решение проголосовали 238 из 271 народного депутата
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 271 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.
Постановлением предусмотрено освободить Курдиновича с должности по собственному желанию.
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