Депутаты освободили Курдиновича с должности председателя Госкомтелерадио

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Александра Курдиновича с должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 271 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. Постановлением предусмотрено освободить Курдиновича с должности по собственному желанию.

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