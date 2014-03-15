Депутаты освободили Курдиновича с должности председателя Госкомтелерадио

14:01, 15 марта 2014
Политика
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Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Александра Курдиновича с должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины».

За дане рішення проголосували 238 із 271 народного депутата

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 271 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено освободить Курдиновича с должности по собственному желанию.

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