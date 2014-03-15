В ВР зарегистрирован проект постановления о прекращении полномочий парламента Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором законопроекта является председатель ВР Украины Александр Турчинов.

Как сообщал УНИАН, парламент автономии 6 марта решил присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

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14 марта Конституционный суд Украины признал неконституционным постановление Верховного Совета АР Крым ”О проведении общекрымского референдума”.

Сейчас в ВР обьявлен перерыв из-за противостояния между свободовцами и регионалами.