В милиции уверяют, что у них достаточно сил для сдерживания сепаратистов
11:45, 15 марта 2014Политика
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У милиции достаточно сил для воздействия на ситуацию, которая сложилась в последние дни в отдельных регионах Украины - МВД
Работаем в очень напряженном режиме - МВД
У милиции достаточно сил, чтобы влиять на ситуацию, которая сложилась в последние дни в отдельных регионах Украины.
Читайте такжеМилиция не позволила пророссийским активистам сорвать работу суда в ДонецкеКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
“Работаем в очень напряженном режиме и пытаемся скоординировать наши действия, где-то помочь с других регионах... юг, восток, понять правильно, он трудный сейчас, но пока у нас хватает сил контролировать и как-то влиять на ту ситуацию, которая сложилась”, - сказал Яровой.
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