В милиции уверяют, что у них достаточно сил для сдерживания сепаратистов

У милиции достаточно сил, чтобы влиять на ситуацию, которая сложилась в последние дни в отдельных регионах Украины.

Читайте такжеМилиция не позволила пророссийским активистам сорвать работу суда в ДонецкеКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

“Работаем в очень напряженном режиме и пытаемся скоординировать наши действия, где-то помочь с других регионах... юг, восток, понять правильно, он трудный сейчас, но пока у нас хватает сил контролировать и как-то влиять на ту ситуацию, которая сложилась”, - сказал Яровой.