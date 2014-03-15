Металлическое ограждение на Банковой возле Администрации Президента демонтировали

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. главы государства.

«Работы по демонтажу ограждения вблизи офиса главы государства были проведены во исполнение распоряжения исполняющего обязанности Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова № 130/2014-рп от 14 марта 2014 года «О демонтаже металлического ограждения по улице Банковой в городе Киеве», - говорится в сообщении.

Как отметил по этому поводу исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины Андрей Сенченко, представители украинской власти и другие высокопоставленные должностные лица должны быть более доступными для рядовых граждан Украины.

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«Вопрос не только в том, чтобы стала доступной для пешеходов еще одна улица в Киеве. Вопрос в том, что власть должна быть доступной для людей. Потому что как показал опыт предыдущей власти, никакие заборы, никакие милицейские кордоны не спасут от гнева народа», - сказал Сенченко.

«Людям, которые сегодня пришли к власти, нужно понимать, что их решения, их действия должны быть прозрачными, должны быть понятными людям. И тогда можно будет чиновникам и простым гражданам, встречаясь на улицах, просто улыбаться друг другу и не отгораживаться заборами», - подчеркнул он.

По словам и.о. заместителя главы АП, отныне все граждане Украины и гости нашего государства смогут свободно проходить по улице Банковой. Временное короткое ограничение движения может применяться лишь на время проведения официальных мероприятий. «Будет небольшое ограждение только на время проведения протокольных мероприятий во время визита в Украину глав других государств, во время торжественного поднятия флагов, прохождения роты почетного караула и т.п. Все остальное время улица абсолютно свободна для прохода», - сказал Сенченко.