Львов утвержден кандидатом на проведение Олимпиады-2022
10:52, 15 марта 2014Политика
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Пять городов будут бороться за зимние Игры.
Львов утвержден кандидатом на проведение Олимпиады
Все пять городов, которые ранее выразили желание провести зимние Олимпийские игры 2022 года подали в Международный олимпийский комитет все необходимые заявочные документы.
Об этом пишет "Сегодня".
Белую Олимпиаду, по-прежнему, хотят провести - Львов, Краков, Осло, Алматы и Пекин.
Официально МОК утвердит города-претенденты на Игры-2022 9 июля этого года. Победитель будет назван 31 июля 2015 года.
Напомним, ранее были разговоры, что из-за политической ситуации в стране, Львов может снять свою кандидатуру. Однако Украина остается в борьбе за Олимпиаду.
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