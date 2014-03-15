Львов утвержден кандидатом на проведение Олимпиады-2022

Все пять городов, которые ранее выразили желание провести зимние Олимпийские игры 2022 года подали в Международный олимпийский комитет все необходимые заявочные документы.

Об этом пишет "Сегодня".

Белую Олимпиаду, по-прежнему, хотят провести - Львов, Краков, Осло, Алматы и Пекин.

Официально МОК утвердит города-претенденты на Игры-2022 9 июля этого года. Победитель будет назван 31 июля 2015 года.

Напомним, ранее были разговоры, что из-за политической ситуации в стране, Львов может снять свою кандидатуру. Однако Украина остается в борьбе за Олимпиаду.