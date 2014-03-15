Украина не допустит ввода российских войск на территорию Донбасса, - Тенюх

Об этом в эфире «5 канала» заявил и.о. министра обороны Игорь Тенюх.

Читайте такжеТенюх: В Крыму уже почти 22 тысячи российских военных«Это уже отработанная схема со стороны Российской Федерации, которая всегда выдвигается на защиту российского населения. Провокации, которые состоялись в Донецке совершили люди, которые прибыли из территории Российской Федерации. Вооруженные силы не допустят на нашу территорию чужих войск. Войска переведены в полную боевую готовность, находятся в соответствующих районах и мы, как военные, выполним свой конституционный долг если будет политическое решение руководства государства», - заявил Тенюх.