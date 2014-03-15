Власти Украины должны проводить более жесткую политику на защиту Крыма - Куницын

Об этом заявил народный депутат из фракции ”УДАР” Сергей Куницын, сообщили в пресс-службе «УДАРа».

”Власть не может надеяться только на международное сообщество. Я думаю, что и Российская Федерация не ожидала, что будет такая реакция мира на ее агрессию в Крыму. Но и мы должны демонстрировать более жесткую политику относительно своей территории”, - подчеркнул Куницын.

По его мнению, новая власть сразу должна была начать работу в восточных и южных областях и в Автономной Республике Крым. ”Нужно было их обезоруживать. Нужно было инициировать и принимать за основу законы, в соответствии с которыми можно было бы разграничить полномочия центральной и местных властей. Нужно было сказать Крыму и Востоку, что Киев готов отдать в управление гуманитарную, экономическую и культурную сферу, но сохранить территориальную целостность страны. Тогда, возможно, мы могли бы обезоружить эту ситуацию”, - отметил депутат.

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Кроме того, Куницын призвал политиков воздерживаться от панических настроений. ”Не должны политики сеять панику и говорить, что мы Крым потеряли. Нельзя сдаваться. Потому что там, в Крыму, находятся дети, женщины, офицеры, солдаты, внутренние войска, пограничники, морские пехотинцы. Они должны слышать – мы вас не сдадим!”, - убежден он.

Депутат также считает целесообразным привлекать общественные казацкие организации для поддержки граждан, живущих в Крыму. ”Почему не организовать марши мира? Например, где казаки Запорожья? Говорят, что их 400 тысяч. Давайте организуем марши мира в Крыму. Как летчики сделали в Бельбеке – без оружия пошли, а россияне начали отступать”, - предложил Куницын.

В то же время депутат считает, что сегодняшняя ситуация в Крыму планировалась заблаговременно. ”Все это готовилось не один день, не один месяц. Это готовилось годами - методически уничтожалась украинская армия, всем известно, кто возглавлял Министерство обороны и с какими они были паспортами. И то, что наши солдаты и офицеры сейчас демонстрируют в гарнизонах – это действительно героизм на грани возможного, это подвиг”, - считает он.

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”Россия просчиталась. Она вводила войска в Украину Януковича, а Украина уже другая. Они надеялись на блицкриг, что за день-два украинцы сдадутся и покинут гарнизоны.. А дух и патриотизм оказались значительно более сильными”, - заявил Куницын.