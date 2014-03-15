СБУ возбудила дело против организаторов вече-референдума в Харькове

Об этом говорится в сообщении управления.

«Указанные лица объявили о проведении 16 марта на площади Свободы в городе Харькове референдума с целью создания на территории Харьковской области не предусмотренных действующим законодательством Украины местных органов управления с функциями органов государственной власти», - говорится в сообщении.

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"Эти радикальные деятели своими призывами к федерализации нарушают Конституцию Украины. Уголовное производство открыто по признакам посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - отметили в СБУ.

Однако в сообщении не названо конкретных лиц, против которых открыто производство.