СБУ возбудила дело против организаторов вече-референдума в Харькове
Харьковское областное управление Службы безопасности Украины сообщило в пятницу, что открыло уголовное производство по обстоятельствам совершения рядом представителей радикальных организаций публичных призывов к изменению территориального устройства Украины.
Об этом говорится в сообщении управления.
«Указанные лица объявили о проведении 16 марта на площади Свободы в городе Харькове референдума с целью создания на территории Харьковской области не предусмотренных действующим законодательством Украины местных органов управления с функциями органов государственной власти», - говорится в сообщении.
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"Эти радикальные деятели своими призывами к федерализации нарушают Конституцию Украины. Уголовное производство открыто по признакам посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - отметили в СБУ.
Однако в сообщении не названо конкретных лиц, против которых открыто производство.