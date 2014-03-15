Россия обвиняет Западную Украину в покушении на ее спутники

Об этом сообщили в Минкомсвязи России, передает Интерфакс.

В ведомстве отметили, что "люди, которые принимают такие решения, должны задуматься о последствиях".

11 марта нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от провайдеров телекоммуникационных услуг до 19.00 прекратить ретрансляцию в своих сетях пяти российских телеканалов: «Вести», «Россия 24», Первый канал всемирная сеть, «РТР Планета», «НТВ – Мир».