Россия обвиняет Западную Украину в покушении на ее спутники
02:23, 15 марта 2014Политика
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В отношении российских телевизионных космических спутников с территории на западе Украины зарегистрирована попытка применения средств радиоэлектронной борьбы.
Спутник / hi-news.ru
Об этом сообщили в Минкомсвязи России, передает Интерфакс.
В ведомстве отметили, что "люди, которые принимают такие решения, должны задуматься о последствиях".
11 марта нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от провайдеров телекоммуникационных услуг до 19.00 прекратить ретрансляцию в своих сетях пяти российских телеканалов: «Вести», «Россия 24», Первый канал всемирная сеть, «РТР Планета», «НТВ – Мир».
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