США оставляют в Средиземном море авианосец Джордж Буш-старший

Сейчас одобрена одна из частей запроса - предоставление Украине 25 тысяч военных сухих пайков, другие рассматривают дальше, сообщил представитель Пентагона полковник Стивен Уоррен, передает Радио Свобода.

По его словам, запрос был подан в Государственный департамент.

Кроме того, сказал он, США оставляют еще на несколько дней свою авианесущую группу в Средиземном море из-за кризиса вокруг военного вторжения России в Украину.

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По его словам, за эти дополнительные дни по сравнению с первоначальным планом проведут дополнительные обучения. Еще одна причина - стать поддержкой для союзников США по НАТО, которые граничат с Украиной, добавил он.

По словам спикера, сейчас планируется, что группа продолжит поход через несколько дней, но эти планы еще могут изменить.

Он также добавил, что США уже передислоцировали сегодня в Польше шесть боевых самолетов F-16, еще шесть прибудут завтра.

Ранее в США сообщали, что на днях Украина обратилась с просьбой предоставить ей определенное военное снаряжение, среди прочего и боевое.