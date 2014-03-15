К Джанкою перегоняют российскую военную технику
01:53, 15 марта 2014Политика
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В Крыму в ночь на субботу в сторону Джанкоя отправилось 50 единиц российской военной техники.
К Джанкою перегоняют российскую военную технику / REUTERS
Об этом сообщает руководитель медиа-центра Минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев, ссылаясь на источники в Феодосии.
"Из Феодосии источники сообщают, что в полночь через Владиславовку в направлении Джанкоя следует колонна военной техники РФ. В ее составе порядка 50 единиц, в том числе КАМАЗы с бронированными кунгами, грузовые автомобили, которые тянут порядка 20 единиц ствольной артиллерии, бензовозы", - написал он.
Видео подтверждает эту информацию.
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