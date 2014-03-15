На место столкновений в Харькове прибыли губернатор и руководители силовиков

Как сообщил Балута, вместе с ним на месте ЧП работает начальник УМВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев, представители СБУ и прокуратуры, передает Главное.

По уточненной информации, в результате провокации погбли 2 человека, еще 5 человек ранены: 4 гражданских лица и один милиционер.

Как отметил председатель Харьковской облгосадминистрации, район контролируется правоохранителями.

Гибель двоих людей и информацию об одном пострадавшем милиционере подтвердил прокурор города Харькова Евгений Попович.

По факту перестрелки в центре Харькова открыто уголовное производство по признакам состава преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса.

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«Внесены сведения в ЕРДР по п.п.1,5,15, ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц), ч.2 ст.294 организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей и иным тяжким последствиям и ст.348 (покушение на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», — сказал корреспонденту агентства «Интерфакс-Украина» прокурор Харькова Евгений Попович.