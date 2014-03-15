Генсек НАТО призывает дать шанс диалога для урегулирования ситуации в Украине

”Надо дать шанс диалогу и переговорам, чтобы разрядить ситуацию”, - говорится в его заявлении , сообщает РИА Новости.

При этом он высказался категорически против запланированного на 16 марта референдума в Крыму.

”Проведение этого референдума подорвет международные попытки найти мирное и политическое решение кризиса в Украине. ( Проведение референдума - УНИАН) будет идти вразрез с принципами Хартии ООН”, - говорится в заявлении Расмуссена.