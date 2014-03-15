США могут в понедельник ответить на референдум в Крыму - Белый дом

”Мне не хотелось бы спекулировать по поводу того, что произойдет завтра, в воскресенье, на следующей неделе. Как уже сказали европейцы, как заявила канцлер Меркель, мы готовы ответить, если референдум пройдет в воскресенье”, - сказал Карни, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, когда будут приняты ответные меры, он отметил: ”Я бы сказал - быстро”.

Позже Карни уточнил, что ”эти шаги могут быть сделаны уже в понедельник”.

Представитель Белого дома не ответил на вопрос, сколько россиян могут лишиться права на въезд в США в случае введения визовых санкций.

Ранее США заявили о возможности финансовых и иных санкций. Глава Евросовета Херман ван Ромпей не исключил введения ряда санкций ЕС против России, таких как запрет на выдачу виз, заморозка активов и отмена саммита Россия-ЕС.