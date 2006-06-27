Лазаренко шлет привет будущему премьеру

Партия «Всеукраинское объединение «Громада», которую возглавляет Павел ЛАЗАРЕНКО, призывает другие политические силы, профсоюзы и общественные организации к проведению бессрочных акций гражданского неповиновения и блокированию работы государственных учреждений, если новый премьер-министр Украины не отменит решения действующего правительства о повышении тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом идет речь в заявлении политического совета Днепропетровской организации партии ВО „Громада”, текст которого передан УНИАН.

„Свое дерзкое решение о повышении тарифов чиновники объясняют конъюнктурой мировых цен на энергоносители, скрывая при этом от людей тот факт, что потребности населения и коммунального хозяйства и в настоящее время полностью можно покрыть за счет природного газа отечественной добычи, себестоимость которой составляет всего 50 гривень за 1000 кубометров. То же касается и электроэнергии, которую в настоящее время Украина экспортирует по ценам ниже, чем продает ее отечественным потребителям”, - подчеркивается в заявлении.

Осуждая попытку правительства резко повысить с 1 июля тарифы на природный газ и электроэнергию для населения, Днепропетровская областная организация партии ВО «Громада» требует от новой коалиции при утверждении состава Кабинета Министров считать первоочередным наказом новоназначенному премьер-министру Украины отменить „безответственные и грабительские решения правительства” о повышении тарифов на природный газ и электроэнергию для населения.