50 ”регионалов” блокируют пустой парламент

Около 50 народных депутатов из фракции Партии регионов остаются в сессионном зале Верховной Рады и продолжают блокирование трибуны и правительственной ложи.

Как передает корреспондент УНИАН, среди тех, кто блокирует трибуну, был народный депутат Украины Виктор ЯНУКОВИЧ (сын лидера фракции Партии регионов Украины).

Как сообщал УНИАН, сегодня перед началом пленарного заседания депутаты фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента.

"Регионалы" заявили, что не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте, а также намерением своих политических оппонентов включить в повестку дня заседания вопрос об избрании отсутствующих членов Конституционного Суда.

Кроме того, Партия регионов требует избирать председателя Верховной Рады путем тайного голосования и против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также “регионалы” настаивают на прекращении незаконного совмещения должностных обязанностей с депутатскими полномочиями.