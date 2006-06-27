Часть украинских журналистов признали правильными

Независимый медиа-профсоюз Украины стал полноправным членом Международной федерации журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Независимого медиа-профсоюза Украины, 28 мая исполнительный комитет МФЖ единогласно поддержал вступление медиа-профсоюза в ряды этой организации, а в понедельник, 26 июня, НМПУ получил все подтверждающие документы. Таким образом, Международная федерация журналистов признала украинский медиа-профсоюз как организацию, которая соответствует всем критериям журналистских профсоюзов.

Членство в МФЖ дает возможность защищать интересы украинских журналистов на европейском и международном уровнях, а также усиливает возможности для решения проблем внутри страны.

„Участие в работе такой мощной организации дает нам рычаги влияния на происходящее в Украине реформирование СМИ, - отметил председатель медиа-профсоюза С.ГУЗЬ. - Мы приложили очень много усилий, чтобы получить статус полноправного члена международного объединения журналистов”.

Решение о вступлении в Международную федерацию журналистов единогласно одобрили делегаты внеочередного съезда медиа-профсоюза в прошлом году. НМПУ является первой журналистской организацией в Украине, полноценно представленной в МФЖ. Ранее ассоциированное членство в Международной федерации имел лишь Национальный союз журналистов Украины.

„Медиа-профсоюз выступит с новыми инициативами в следующем году на Конгрессе Международной федерации журналистов в Москве, - рассказал С.ГУЗЬ. - Для этого начаты переговоры с журналистскими профсоюзами бывших социалистических стран относительно общего плана действий. Этот план должен поддержать качественное реформирование СМИ, усилить защиту рабочих мест и трудовых прав журналистов, способствовать защите свободы слова от давления коммерческой цензуры”.

Пресс-служба НМПУ напоминает, что впервые желание присоединиться к МФЖ выразили журналисты Киевского независимого медиа-профсоюза еще в 2003 году. Тогда же на конференцию независимых медиа-профсоюзов Украины впервые приехал генеральный секретарь МФЖ Айден ВАЙТ. Впоследствии Международная федерация журналистов активно помогала в перестройке журналистских профсоюзов в Украине. Представители МФЖ принимали участие в разных кампаниях медиа-профсоюза, а осенью 2004 года, во время президентских выборов, в Украине находилась специальная миссия федерации.

Международная федерация объединяет около 500 тыс. журналистов из более чем 100 стран мира.