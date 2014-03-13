Европарламент принял резолюцию с осуждением российской агрессии в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в резолюции под названием "Вторжение России в Украину", в которой также евродепутаты призывают к немедленному возвращению российских войск к местам их постоянной дислокации.

"(ЕП) строго осуждает акт агрессии России при вторжении в Крым, который является неотъемлемой частью Украины и признается таковым Российской Федерацией и международным сообществом. (ЕП) призывает к немедленной деэскалации кризиса и немедленного выведения всех вооруженных сил, которые незаконно находятся на украинской территории, и призывает к полному уважению международных норм и существующих обязательств", - говорится в резолюции Европарламента.

Депутаты отмечают, что действия России нарушают Устав ООН, Хельсинский заключительный акт 1975 года, Устав Совета Европы, Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины от 1994 года, Договор о дружбе между Украиной и Россией 1997 года и Соглашение о базировании Черноморского флота РФ на украинской территории, а также международные обязательства РФ.

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Евродепутаты считают, что действия России на полуострове представляют угрозу Европейскому Союзу, а запланированный в Крыму на 16 марта референдум об отделении от Украины называют незаконным.

"Согласно Конституции Украины, Автономная Республика Крым может организовывать референдумы по местным вопросам и такие, которые не определяют международно признанные границы Украины. (ЕП) подчеркивает, что референдум по вопросу о присоединении к Российской Федерации будет, таким образом, считаться нелегитимным и незаконным, как и любой другой референдум, который противоречит украинской Конституции и международным нормам", - говорится в резолюции Европарламента.