Томенко нашел слабые места Черновецкого

Народный депутат, заместитель руководителя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что фракция БЮТ планирует провести депутатскую проверку источников финансирования политической рекламы Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, которая массово размещена в столице в канун Дня Конституции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, «мы хотим узнать, не размещалась ли эта реклама за средства плательщиков налогов или рекламных компаний». Н.ТОМЕНКО напомнил, что в политической рекламе существует определенная этика. «Когда чиновник собственноручно «претендует на авторство» статьи Конституции и тиражирует это на сотнях рекламных щитов – это не только неэтично, но и свидетельствует о неуважении государственного служащего к Основному Закону», - подчеркнул заместитель руководителя фракции БЮТ.

Также Н.ТОМЕНКО выразил возмущение запрещением трансляции на большом экране в центре Киева футбольного матча Чемпионата мира по футболу между национальными сборными Украины и Швейцарии 26 июня.

«Если чиновники городской власти не любят футбол, то это их личные проблемы. Но они обязаны с уважением относиться к киевлянам, которые хотят поддержать сборную Украины на Майдане Незалежности во время ее решающих футбольных матчей», - заявил Н.ТОМЕНКО.

«Очевидно, городские власти не осознают того, что сегодня успехи в спорте являются одним из главных факторов, которые могут объединить нацию, вызывая у украинцев чувства патриотизма и гордости за свою страну», - считает Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, компания «Київстар» как титульный спонсор национальной и молодежной сборных Украины по футболу проводит открытые футбольные трансляции матчей при участии национальной сборной на центральных площадях Киева, Днепропетровска, Донецка, Харькова, Одессы и Львова.

В то же время 26 июня компания решила не транслировать матч Украина-Швейцария на открытых площадках больших городов Украины из-за позднего времени проведения – матч начинался в 22.00.

«Согласно действующим регуляторным нормам, после 22.00 в городах Украины запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий, к которым относятся и открытые футбольные трансляции. Такие ограничения существуют для обеспечения общественного спокойствия и правопорядка», – отметили в пресс-службе компании.