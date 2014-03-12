МИД сообщает о передвижении групп россиян на материковую часть Украины

Действия Вооруженных сил Российской Федерации в Крыму отмечаются перемещениям групп граждан РФ на материковую часть Украины - в Одессу, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепропетровск и Донецк - для дальнейшего участия в акциях протеста против действующей власти Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, отмечается активизация деятельности пророссийских политических сил и экстремистских организаций в юго-восточных областях Украины, продолжение передвижения подразделений Вооруженных сил и ЧФ РФ по территории Крыма, наращивание количества тяжелой бронетехники в западной и северной части полуострова. Кроме того, продолжается возведение фортификационных сооружений и обустройства блок-постов на въезде в Крым.

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“По информации силовых структур Украины, Российская Федерация продолжает наращивание военного присутствия в АРК, в частности отмечается активность военной авиации Вооруженных сил Российской Федерации на границе с Украиной в направлении Сумской и Черниговской областей и скопление войск на границе с Беларусью”, - сказал Перебыйнис.

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По его словам, по сообщению Государственной пограничной службы, на выезде из Крыма растет количество беженцев, по большей части крымских татар. Согласно данным, полученным с контрольных постов, за прошедшие сутки из Крыма выехали 265 человек.

Кроме того, по словам Перебыйниса, имеют место случаи похищения проукраинских активистов и представителей СМИ в Крыму силами контролируемых российской стороной бандитских группировок.