Спикер ВР АРК сообщил, что летом в Крыму устроят "русский сезон"

Глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов призвал россиян приезжать отдыхать в крымских здравницах, сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Я благодарю регионы России, которые сегодня оказывают поддержку Крыму, и, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к гражданам России - отправляйте детей, своих близких и родственников к нам в Крым, поддержите наши здравницы, отдыхайте у нас, покупайте туристические путевки", - сказал он.

Константинов сообщил, что в Крыму летом устроят "русский сезон".