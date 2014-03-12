Спикер ВР АРК сообщил, что летом в Крыму устроят "русский сезон"
13:35, 12 марта 2014Политика
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Владимир Константинов призвал россиян отдыхать в крымских здравницах
Константинов призвал россиян отдыхать в Крыму
Глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов призвал россиян приезжать отдыхать в крымских здравницах, сообщает ИТАР-ТАСС.
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"Я благодарю регионы России, которые сегодня оказывают поддержку Крыму, и, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к гражданам России - отправляйте детей, своих близких и родственников к нам в Крым, поддержите наши здравницы, отдыхайте у нас, покупайте туристические путевки", - сказал он.
Константинов сообщил, что в Крыму летом устроят "русский сезон".
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