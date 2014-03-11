Похищенных в Крыму журналистов и активистов отпустили

Девушек активисток Автомайдана Шуру Рязанцеву, Екатерину Бутко, журналистку Елену Максименко, фотографа Олеся Кромпляса и Евгения Рахно отпустили, сообщает Украинская правда.

Об этом изданию сообщил один из лидеров Автомайдана Сергей Хаджинов.

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"Да, их отпустили. Насколько мне известно, они уже находятся в Херсонской области", - сказал он.

Пока никакой информации о том, где их удерживали и почему, нет. Подробности обещают предоставить после того, как они все приедут в Херсон.

Как известно, накануне на КПП при въезде в Крым со стороны Херсонской области были задержаны две группы журналистов и активистов - Екатерина Бутко, Александра Рязанцева, Евгений Рахно, Олесь Кромпляс и Елена Максименко.

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После обыска один из журналистов был отпущен, поскольку за ним приехал родственник на собственном авто и с крымской пропиской. Судьба остальных задержанных неизвестна, связи с ними не было примерно с 16:00 9 марта.

Позже появилась информация о том, что трех задержанных журналистов везут в СБУ Севастополя, а активисток Автомайдана держат в лагере Беркута на том же КПП, а позже - везут в Севастополь на базу ЧФ РФ.