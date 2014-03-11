Верховной Раде Крыма выдвинули ультиматум

Верховная Рада Украины приняла заявление в связи с остановкой действия решения Верховного Совета АРК о проведении 16 марта общекрымского референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 255 народных депутатов из 324, зарегистрированных в сессионном зале. В том числе от ПР – 26 депутатов. От КПУ - 0.

Во время обсуждения к заявлению был добавлен пункт о призыве к жителям Крыма не принимать участия в референдуме.

В заявлении напоминается, что 6 марта Верховным Советом Автономной Республики Крым принято решение о входе АРК в состав Российской Федерации и проведении 16 марта общекрымского референдума по этому поводу.

Читайте такжеБрюссель: крымский референдум - угроза всему ЕС

В связи с этим Верховная Рада Украины констатирует, что отмеченное решение крымского парламента противоречит положениям Конституции Украины, а именно: статье 1, в соответствии с которой Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством; статье 2, в соответствии с которой суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством, и территория Украины в пределах существующих границ является целостной и неприкосновенной; статье 73, в соответствии с которой исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины; пункту 20 части первой статьи 92, которым определено, что исключительно законами Украины определяются организация и порядок проведения выборов и референдумов; статье 134, в соответствии с которой Автономная Республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины и в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению; статье 133, в соответствии с частями первой и второй которой систему административно-территориального устройства Украины составляют: Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и села; части первой статьи 137, которой определен исчерпывающий перечень вопросов, относительно которых Автономная Республика Крым осуществляет нормативное регулирование, среди которых отсутствует вопрос определения статуса Автономной Республики Крым; части первой статьи 138, которой определен исчерпывающий перечень вопросов, отнесенных к ведению Автономной Республики Крым, и пунктом 2 которой установлено, что к ведению АРК принадлежит организация и проведение местных референдумов.

Читайте такжеСпикер ВР АРК оперирует мифическими опросами и пугает крымчан - СМИ

Отмечается, что обращение Верховной Рады Крыма к Президенту Российской Федерации и Федеральному собранию Российской Федерации о принятии АРК в состав России является противоречащим статьям 134 и 138 Конституции Украины, в соответствии с которыми Верховный Совет АРК не наделен полномочиями осуществлять внешнеполитические отношения.

Верховная Рада Украины требует от Верховного Совета Крыма немедленно пересмотреть свое решение от 6 марта и привести его в соответствие с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым, утвержденной Законом Украины от 23 декабря 1998 года.

В случае, если отмеченное решение до 12 марта не будет приведено Верховным Советом Крыма в соответствие с Конституцией Украины и Конституцией АРК, в Верховной Раде Украины будет инициирован вопрос о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Крыма.

Читайте такжеРешение Венецианской комиссии по вопросу Крыма огласят в эту пятницу

Верховная Рада Украины считает целесообразным обратиться в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианская комиссия) по поводу решения Верховной Рады Автономной Республики Крым от 6 марта 2014 года о проведении 16 марта 2014 года так называемого общекрымского референдума.

Как сообщалось, и.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов 7 марта подписал указ о приостановке решения крымского парламента о референдуме и обратился в Конституционный суд с вопросом конституционности того решения.