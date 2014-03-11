Брюссель: крымский референдум - угроза всему ЕС



Чтобы предотвратить эту угрозу, ЕС готов к экономическим жертвам, которые могут спровоцировать санкции против России. Если Москва и дальше будет разжигать конфликт в Крыму - ЕС не только заморозит счета и аннулирует визы некоторым россиянам, но и может заморозить экономические и политические отношения со всей страной, сообщает 5 канал.

Впервые эти угрозы прозвучали в минувший четверг. Тогда от Москвы требовали в ближайшие же дни сесть за стол переговоров с новым украинским правительством, однако она отказывается и всю вину за затягивание переговоров возлагает на международное сообщество.

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Россия отвергла предложения США по стабилизации ситуации в Крыму. Вашингтон предложил Москве признать новую украинскую власть и остановить оккупацию полуострова. Кремль же настаивает, что в Киеве состоялся антиконституционный переворот, а в крымских событиях Россия якобы не участвует вообще.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил президенту Владимиру Путину: у него есть свой план урегулирования ситуации на украинском полуострове, но покажет он его только госсекретарю США Джону Керри во время личной встречи. Керри же свой ​​визит в Москву отложил на неопределенное время.

Читайте такжеГлава миссии Украины при ЕС надеется на давление Евросоюза на Россию из-за Крыма"Все было сформулировано в русле наличия, якобы, конфликта между Россией и Украиной. Наши партнеры предлагали отталкиваться от этой, созданной государственным переворотом ситуации, предпринимать шаги, которые они считают необходимыми в этой обстановке", - заявил Лавров.

США и Евросоюз такая ситуация не устраивает. Они требуют в России немедленно вернуть войска в Крыму к местам постоянного базирования. Иначе - угрожают ввести следующий пакет санкций. Референдум же на полуострове западные страны ни при каких обстоятельствах не признают.

Напряжение по полуострову продолжает расти. Россия продолжает перебрасывать в Крым новые отряды военных. В Черном море начались совместные маневры боевых кораблей США, Румынии и Болгарии. В Польшу прибыл дополнительный отряд американских истребителей. Масштабные учения по всей территории Украины проводит и отечественная армия.