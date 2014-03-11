Самопровозглашенная власть Крыма начала печатать бюллетени для референдума

Об этом сообщил глава комиссии по проведению референдума Михаил Малышев, передает РИА Новости.

"Сегодня с 11 часов утра типография начала производство бюллетеней", — сказал Малышев журналистам в Симферополе.

По его словам, для референдума будут напечатаны 1,55 миллиона бюллетеней.

В Крыму, по данным государственного реестра избирателей, на 28 февраля зарегистрированы 1 миллион 534 тысячи избирателей.

Глава комиссии по проведению референдума сообщил также, что все бюллетени будут напечатаны на листе размером в половину листа А4, на бюллетенях с целью защиты от подделок будет нанесена тангирная сетка лимонного цвета в виде пересекающихся эллипсов.

Ранее глава Совета министров Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что на бюллетенях будет система защиты.

Как известно, ранее Малышев заявлял, что избирательная комиссия Крыма готовит к референдуму 2,2 миллиона бюллетеней, при том что в АРК проживает 1,8 млн избирателей.

"Мы примерно подсчитали, что количество бюллетеней, которое должны использовать 16 марта - 2 миллиона 200 тысяч, именно такое количество планируется изготовить и использовать на референдуме", - сказал он.