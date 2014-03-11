Самопровозглашенная власть Крыма начала печатать бюллетени для референдума
В Симферополе на государственной типографии "Таврида" начали печатать бюллетени для голосования на референдуме о статусе Крыма.
Об этом сообщил глава комиссии по проведению референдума Михаил Малышев, передает РИА Новости.
"Сегодня с 11 часов утра типография начала производство бюллетеней", — сказал Малышев журналистам в Симферополе.
По его словам, для референдума будут напечатаны 1,55 миллиона бюллетеней.
В Крыму, по данным государственного реестра избирателей, на 28 февраля зарегистрированы 1 миллион 534 тысячи избирателей.
Глава комиссии по проведению референдума сообщил также, что все бюллетени будут напечатаны на листе размером в половину листа А4, на бюллетенях с целью защиты от подделок будет нанесена тангирная сетка лимонного цвета в виде пересекающихся эллипсов.
Ранее глава Совета министров Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что на бюллетенях будет система защиты.
Как известно, ранее Малышев заявлял, что избирательная комиссия Крыма готовит к референдуму 2,2 миллиона бюллетеней, при том что в АРК проживает 1,8 млн избирателей.
"Мы примерно подсчитали, что количество бюллетеней, которое должны использовать 16 марта - 2 миллиона 200 тысяч, именно такое количество планируется изготовить и использовать на референдуме", - сказал он.