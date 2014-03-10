Минобороны: в Симферополе «самооборона» захватила военный госпиталь

Сегодня около 20 агрессивно настроенных граждан из так называемой «народной самообороны Крыма» захватили военный госпиталь в Симферополе.

Как сообщает сайт Министерства обороны Украины, начальника Симферопольского военного госпиталя неизвестные вывели за территорию медицинского учреждения и не допускают на рабочее место.

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Командование и весь медицинский персонал заблокированы в помещении клуба.

На данное время в госпитале на лечении находятся более 20 тяжелобольных, один из которых - в реанимации. Военные врачи не могут оказать пациентам необходимую медицинскую помощь.