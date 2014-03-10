Минобороны: в Симферополе «самооборона» захватила военный госпиталь
13:40, 10 марта 2014Политика
2 0
Военные врачи не могут оказать пациентам необходимую медицинскую помощь.
В Симферополе захватили военный госпиталь / REUTERS
Сегодня около 20 агрессивно настроенных граждан из так называемой «народной самообороны Крыма» захватили военный госпиталь в Симферополе.
Как сообщает сайт Министерства обороны Украины, начальника Симферопольского военного госпиталя неизвестные вывели за территорию медицинского учреждения и не допускают на рабочее место.
Читайте такжеНа вокзале в Симферополе «дружинники» проверяют документы и вещи приезжих
Командование и весь медицинский персонал заблокированы в помещении клуба.
На данное время в госпитале на лечении находятся более 20 тяжелобольных, один из которых - в реанимации. Военные врачи не могут оказать пациентам необходимую медицинскую помощь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter